Conflictele mocnite ale planetei. Cât de rău se poate agrava situația în Kosovo sau în Taiwan

Războaiele par să nu se termine niciodată pe planetă. Deși unele conflicte au fost înghețate, la un moment dat, prin unele tratate, iar părțile s-au înțeles să nu se mai atace, situația nu stă chiar așa cum am crede.

Puncte fierbinți pe planetă par să fie gata să erupă ca vulcanii și totul să degenereze într-un conflict cu multe victime.

Taiwanul se pregătește pentru un posibil conflict cu China. Președinta Camerei Reprezentaților din SUA, Nancy Pelosi, a aterizat pe insulă marți seară, 2 august, la Tai Pei. China s-a opus acestei vizite și a avertizat cu potențiale represalii militare sau economice. Pe de altă parte și-a intensificat activitatea militară în aer și în mările din jur, iar Taiwan a anunțat că se va apăra.

În acest timp, Taipei 101 – cea mai înaltă clădire de pe insulă – a fost iluminată cu un mesaj de bun venit pentru înalt oficial american.

”Bun venit la TW” alături de scurtul dar simplu „TW < 3 US”, este mesajul pentru Pelosi.

Pe de altă parte, Statele Unite au trimis patru nave de război, printre care și portavionul USS Ronald Regan. Politicieni americani care „se joacă cu focul” în problema Taiwanului „nu vor sfârși bine”, a amenințat marți ministrul de Externe chinez Wang Yi.

Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat pentru Ziare.com această situație spunând că ”în ceea ce privește Taiwanul, este o luptă între supraputeri”.

”Acolo este o confruntare în care cele două supraputeri dominate ale momentului, SUA și Republica Populară Chineză încearcă să-și definească teritoriul de influență.

Și Taiwanul este o zonă complicată. SUA recunosc principiul unei singure Chine, deci suveranitatea Republicii Populare Chineze dar pe de altă parte nu sunt dispuse să se aștepte ceea ce s-a întâmplat în Macao și Hong Kong după ce aceste regiuni au intrat în componenta unui regim special al Republicii Populare Chineze pentru că acolo orice formă de democrație a fost distrusă într-o manieră discutabilă.

Nu trebuie să uităm, pe de o parte, că adevărații aliați ai puterilor învingătoare din Al Doilea Război Mondial, inclusiv URSS, a fost Taiwanul, adică Republica China, nu Republica Populară Chineză care a fost creată abia în 1949.

Deci există și un fel de responsabilitate pe care americanii și-au asumat-o. Și aici chinezii consideră că este o provocare vizita doamnei Nancy Pelosi la Taipei pe câtă vreme americanii consideră că este o provocare faptul că Republica Populară Chineză șantajează SUA.

Este o confruntare de orgolii între marile puteri care nu sunt pregătite pentru o confruntare directă, dar există riscul unor demonstrații de forță din ambele părți în special de partea chineză.

China pare să fie puternică, dar chiar este? În plus China este în cel mai prost moment economic din ultimii 30 de ani, din cauza unei conduceri politice care orientează pe o pantă naționalistă și suveranistă. Nu spunem că este în criză dar China nu mai are creștere economică. Dacă vorbeam despre ea, nu demult, ca fiind ascensorul social cu o creștere de două cifre, în momentul de față este în cădere liberă”, a arătat profesorul Cristian Pîrvulescu.

This is what the situation looks like now near the Grand Hyatt Taipei hotel where Nancy Pelosi is supposed to stay. pic.twitter.com/ZMuPM9IqkM