NATO a ajuns la un acord asupra trimiterii de sisteme de apărare antiaeriană Ucrainei VIDEO

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg anunță vineri, 19 aprilie, că statele membre NATO au ajuns la un acord asupra trimiterii unor sisteme de apărare antiaeriană suplimentare - inclusiv baterii de tip PATRIOT, relatează AFP.

Zelenski a anunţat că Ucraina are nevoie de cel puţin 7 sisteme e apărare antiaeriană de tip PATRIOT.

„NATO a verificat capacităţile existente în interiorul Alianţei şi există sisteme care pot să fie făcute disponibile pentru Ucraina”, anunţă Jens Stoltenberg la finalul unei consiliu - prin videoconferinţă - între miniștrii Apărării NATO şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

NATO is currently working on providing air defense systems, including Patriot, SAMP/T, NASAMS, AMRAAM, RST systems to Ukraine - Jens Stoltenberg, NATO Secretary General.

