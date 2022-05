Ambasada SUA la Kiev a fost redeschisă miercuri, 18 mai, după trei luni de când a fost închisă ca urmare a invaziei ruse din Ucraina.

Reîncepem oficial operaţiunile”, a declarat purtătorul de cuvânt Daniel Langenkamp, cu puţin înainte ca steagul american să fie arborat din nou pe imobil.

”Am reluat oficial operațiunile Ambasadei SUA în capitala Ucrainei. Suntem mândri alături de guvernul și poporul Ucrainei, în timp ce aceștia își apără cu curaj țara de invazia brutală a lui Putin. Slavă Ucrainei!”, a scris și secretarul de stat american, Antony Blinken, pe Twitter.

The Stars and Stripes fly again over Embassy Kyiv. I can announce that we have officially resumed Embassy operations in Ukraine’s capital. We stand proudly with the government and people of Ukraine as they bravely defend their country from Putin’s brutal invasion. Slava Ukraini! pic.twitter.com/lGRdzqbVbG