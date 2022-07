Secretarul american de stat, Antony Blinken, a transmis luni, 11 iulie, un mesaj cu ocazia aniversării a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului strategic dintre România şi SUA.

Oficialul american a dat asigurări că țara noastră nu are un prieten mai bun şi că cele două state împărtăşesc un angajament comun de a respinge agresiunea Rusiei în regiune.

”În urmă cu 25 de ani, Statele Unite şi România au lansat Parteneriatul strategic. De atunci, am consolidat legăturile în domeniul apărării, al energiei şi al cooperării economice. România nu are un prieten mai bun şi împărtăşim un angajament comun de a respinge agresiunea Rusiei în regiune”, a scris Antony Blinken pe Twitter.

Twenty-five years ago, the United States and Romania launched our Strategic Partnership. Since then, we have strengthened ties on defense, energy, and economic cooperation. Romania has no better friend and we share a commitment to pushing back Russia’s aggression in the region.