Atac cu drone în mai multe regiuni vestice din Rusia. Patru persoane au fost ucise FOTO/VIDEO

Patru persoane au fost ucise de lovituri ucrainene în regiunea rusă Belgorod, de la frontiera cu Ucraina, în ultimele 24 de ore, a declarat marţi, 9 iulie, guvernatorul regiunii, în timp ce Ministerul Apărării a anunţat că au fost distruse 38 de drone, transmite AFP.

Forţele ucrainene au lansat atacuri nocturne în toată regiunea.

„Aceste 24 de ore au fost foarte dificile pentru regiunea Belgorod. Patru persoane au murit, 20 au fost rănite, 17 sunt încă în instituţii medicale, două fiind în stare gravă”, a scris guvernatorul Viaceslav Gladkov pe Telegram.

Primarul oraşului Belgorod, Valentin Demidov, a anunţat anterior că forţele ucrainene au lansat atacuri nocturne în toată regiunea.

"It's burning stronger and stronger! Drones are flying one after the other!” - unknown UAVs attacked the 🇷🇺 en masse. Belgorod, Rostov, and Voronezh regions came under attack. Volgorad oil refinery is burning after being hit as well ”!!! Heroyam Slava https://t.co/hR5radUxJ0 pic.twitter.com/Fp08XMwAMF