Momentul când una dintre cele mai moderne nave din dotarea armatei ruse este lovită de o rachetă Storm Shadow, în Crimeea VIDEO

Biroul de Comunicații Strategice (StratCom) al armatei ucrainene a anunțat marți, 7 noiembrie, că una dintre cele mai moderne corvete „stealth” din dotarea flotei ruse din Marea Neagră a fost cel mai probabil distrusă în urma unui atac asupra Crimeei care a avut loc în weekend.

Potrivit sursei citate, atacul a avut loc pe 4 noiembrie. Nava Askold a fost lovită de o rachetă Storm Shadow când se afla în șantierul naval Zalid, în apropiere de strâmtoarea Kerci.

Pe rețelele sociale au apărut imagini cu momentul și urmările atacului.

Footage of the Russian Askold Project 22800 Karakurt ship at the Zaliv shipyard struck by Ukrainian Storm Shadow / SCALP missiles on November 4. https://t.co/2bmADP6R9B https://t.co/zY9FRXirPu pic.twitter.com/8TdlPVVLha

Corveta „Askold” face parte din clasa de nave „Karakurt” și a fost lansată la apă în 2016, fiind una din cele mai moderne nave din dotarea flotei ruse. Nava este una „stealth”, având un profil radar redus pentru a fi mai dificil de țintit și lovit de rachetele antinavă, potrivit Digi24.

De asemenea, nava poate lansa rachete Kalibr sau Onyx, folosite de ruși când au bombardat orașele și infrastructura militară și civilă ucrainene.

Atacul a fost confirmat și de contul rusesc Rybar, una dintre cele mai influente surse de propagandă pro-ruse din mediul online, însă varianta prezentată este că Askold este „o navă mică” și că a fost, de fapt, atinsă de fragmentele unei rachete Storm Shadow interceptate de antiaeriana rusă.

Damage from a Ukrainian strike on a Russian military ship is visible in recent satellite imagery of Crimea.

This site is more than 250 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/AZldmZjLXG