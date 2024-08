Expertul rus Stanislav Krapivnik, militar american care a dezertat în anii 1990, a devenit unul dintre cei mai ultranaționaliști susținători ai Kremlinului. El spune că Moscova ar trebui să lanseze arme nucleare către Londra sau New York și că armata ucraineană trebuie anihilată complet: „Ar trebui să fie cadavre, munți de cadavre!”.

Ruso-americanul Stanislav Krapivnik pledează pentru un război mondial al Rusiei împotriva NATO. Își păstrează cele mai mari insulte pentru americani: „Aceștia nu sunt oameni, sunt animale”.

„Dacă vrem să punem capăt acestui război, trebuie să distrugem complet Forțele Armate ale Ucrainei. Nu înfrângere, ci distrugere totală. Nu să-i luăm prizonieri. Ar trebui să fie cadavre, munți de cadavre!”, a declarat Krapivnik într-un interviu la o televiziune rusă, citat de Adevărul.

Extremistul susține că americanii vor „să distrugă poporul rus” și că Rusia ar trebui să lovească prima în NATO.

„(Suntem, n.r.) deja în război cu NATO. Fie le dați de ales, fie mergeți mai departe și loviți”, a mai spus propagandistul rus.

