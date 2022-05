O mică fabrică de bere finlandeză a lansat o nouă bere pentru a sărbători decizia istorică a guvernului de a depune oficial cererea de aderare la NATO.

Fabrica este situată în Savonlinna, la aproximativ 50 de kilometri de graniţa cu Rusia, potrivit Reuters.

Berea se numeşte Otan olutta - primul cuvânt este un joc de cuvinte al variantei din franceză a iniţialelor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, iar denumirea completă semnifică în finlandeză ”a bea o bere”.

Băutura are ”un gust de securitate cu un strop de libertate”, a declarat Petteri Vanttinen, proprietarul fabricii Olaf Brewing, administrată de familie.

