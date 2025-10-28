Rusia, acuzată de crime împotriva umanității într-un raport ONU pentru atacarea intenționată a civililor din Ucraina

Federația Rusă este acuzată de împotriva umanității într-un nou raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru atacarea civililor şi a infrastructurii civile cu drone. Același raport acuză Rusia şi de comiterea de crime de război prin transferul forţat de persoane de la începutul invaziei Ucrainei din 2022.

Atacurile cu drone asupra civililor din zonele situate de-a lungul liniei frontului din războiul dintre Rusia şi Ucraina constituie crime împotriva umanităţii, se arată în raport. Rusia a comis, de asemenea, crime de război prin atacarea intenţionată a civililor şi a ţintelor civile, potrivit raportului Comisiei internaţionale independente de anchetă a ONU privind Ucraina.

Peste 200 de civili au fost ucişi în regiunile sudice ale Ucrainei, Dnipropetrovsk, Kherson şi Mykolaiv, din iulie 2024, se arată în raport, citând autorităţile locale. Peste 2.000 de civili au fost răniţi în aceste zone în aceeaşi perioadă, se mai arată în raport.

Pe tot parcursul războiului, Rusia a negat în repetate rânduri acuzaţiile de atacuri asupra civililor. CNN a contactat Ministerul Apărării din Rusia pentru a obţine un comentariu cu privire la ultimul raport al ONU.

Atacurile cu drone investigate de comisie au vizat în mod regulat locuinţe civile şi infrastructuri precum spitale, puncte de distribuţie umanitară, instalaţii electrice şi o şcoală, potrivit raportului ONU. Aceste atacuri au fost „intenţionate şi au făcut parte dintr-o politică coordonată de alungare a civililor din acele teritorii”, a constatat comisia.

Atacurile „au răspândit teroarea în rândul populaţiei şi au făcut viaţa civilă insuportabilă”, a concluzionat comisia.

Oamenii au fugit din zonele în care atacurile au fost cele mai frecvente, se arată în raport, lăsând unele locuri „aproape complet pustii”.

În ultima lună, regiunile nordice ucrainene Cernihiv şi Sumî au fost frecvent atacate, lăsând multe persoane fără energie electrică pe măsură ce temperaturile scad.

