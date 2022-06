Ministrul de Externe de la Londra, Liz Truss, a discutat vineri, 10 iunie, cu omologul său ucrainean, Dmitro Kuleba, despre decizia separatiștilor proruși de a condamna la moarte doi luptători britanici și unul marocan, potrivit BBC.

Cei trei soldați au fost capturați de trupele ruse în timp ce luptau pentru Ucraina.

Britanicii Aiden Aslin și Shaun Pinner și marocanul Brahim Saaudun au fost condamnați de o instanță care nu este recunoscută internațional în așa-numita Republică Populară Donețk, prorusă.

Într-un mesaj postat pe Twitter, Truss a transmis că hotărârea împotriva lor reprezintă o „încălcare flagrantă a Convenției de la Geneva”, precizând că a discutat cu Kuleba despre despre eforturile de a le asigura eliberarea.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.

The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6