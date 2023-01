Momentul când o rachetă explodează în spatele unui jurnalist francez care transmitea în direct din Ucraina VIDEO

Un jurnalist francez a fost la un pas de moarte după ce, în timpul unei transmisiuni în direct, o rachetă lansată de armata rusă a explodat în spatele său.

Reporterul televiziunii franceze TMC, Paul Gasnier, transmitea din localitatea Druzhkivka, lângă orașul ucrainean Kramatorsk.

Momentul exploziei a fost surprins în direct pe 2 ianuarie, spre stupoarea colegilor din platoul televiziunii franceze.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.

