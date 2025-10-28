Ucraina a decis extinderea ariei geografice a atacurilor în Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune

Autor: Aniela Manolea
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 08:17
Ucraina a decis extinderea ariei geografice a atacurilor în Rusia cu rachete cu rază lungă de acțiune
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski FOTO X/Volodimir Zelenski

Cea mai recentă şedinţă a Statului Major al comandantului suprem, președintele ucrainenan, Volodimir Zelenski, s-a încheiat cu extinderea ariei geografice a atacurilor cu rază lungă de acţiune ale forţelor de apărare ale Ucrainei. Liderul de la Kiev spune că țara sa aplică „sancţiuni de lungă distanţă” împotriva Rusiei, care a invadat Ucraina în 2022.

La şedinţă au participat producătorii de arme şi toţi cei responsabili de utilizarea acestora. Tema principală a fost capacitatea Ucrainei de a aplica ceea ce Zelenski a numit „sancţiuni de lungă distanţă” împotriva Rusiei. Participanţii au analizat eficacitatea atacurilor de lungă distanţă ale forţelor de apărare într-o perioadă specifică.

El a spus că în prezent se lucrează cu producătorii de arme la contracte pe termen lung. O durată de trei ani permite producătorilor să planifice mai bine utilizarea resurselor şi să mărească aprovizionarea forţelor armate.

Potrivit lui Zelenski, numărul acestor contracte va creşte. Întâlnirea a inclus şi rapoarte privind atacurile ruseşti care vizează infrastructura şi instalaţiile energetice. Au fost identificate noi nevoi de apărare, precum şi sarcini de cooperare cu partenerii în direcţii specifice în furnizarea de sisteme de apărare aeriană.

”Partenerii noştri dispun de sistemele necesare şi este important ca diplomaţia ucraineană să fie mai activă în pregătirea deciziilor relevante”, a spus Zelenski.

Potrivit Ukrinform, în noaptea de 22-23 octombrie, forţele de apărare ale Ucrainei au lovit rafinăria de petrol din Ryazan şi o rafinărie şi un depozit de muniţie pe teritoriul Rusiei.

Rusia, acuzată de crime împotriva umanității într-un raport ONU pentru atacarea intenționată a civililor din Ucraina
Rusia, acuzată de crime împotriva umanității într-un raport ONU pentru atacarea intenționată a civililor din Ucraina
Federația Rusă este acuzată de împotriva umanității într-un nou raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) pentru atacarea civililor şi a infrastructurii civile cu drone. Același...
Serghei Lavrov spune că Rusia nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta, unde garanta respectarea suveranității Ucrainei
Serghei Lavrov spune că Rusia nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta, unde garanta respectarea suveranității Ucrainei
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov spune că Moscova nu consideră atacul împotriva Ucrainei ca fiind o încălcare a Memorandumului de la Budapesta. Lavrov acuză Ucraina de încălcarea...
#razboi ucraina rusia, #rachete raza lunga actiune, #Volodimir Zelenski, #sactiuni Rusia, #Rusia , #Razboi Ucraina
