Curtea Supremă finlandeză a respins vineri, 8 decembrie, cererea de extrădare în Ucraina a unui rus suspectat de terorism, invocând riscul unor condiţii inumane de detenţie, relatează Reuters.

Autoritățile ucrainene au emis un mandat de arestare pe numele lui Ian Petrovski, fiind acuzat că a participat la o organizaţie teroristă în Ucraina. Pe baza mandatului, el a fost reținut în Finlanda, în august, relatează Agerpres. Atunci, canalele de pe rețelele sociale care au legătură cu Wagner anunțau că este vorba despre un luptător de top în Rusici, o subunitate de extremă-dreapta afiliată grupului de mercenari. El a fost identificat ca fiind membru fondator şi lider al unităţii, care este vizată de sancţiunile UE şi SUA încă de anul trecut.

Petrovski a luptat în Ucraina, în primele etape ale conflictului din Donbas, și în Siria. El a declarat public că scopul său era ”exterminarea nemiloasă a ucrainenilor”. Potrivit Nexta, neonazistul a tăiat urechile prizonierilor și a făcut poze cu cadavrele în flăcări ale celor uciși.

He cut off prisoners' ears and took pictures with burning bodies. What is the neo-Nazi Jan Petrovsky, whom Finland refused to extradite to Ukraine, known for?

The Russian neo-Nazi and founder of the Sabotage Assault Reconnaissance Group (DShRG) "Rusich", Jan Petrovsky (Voislav… https://t.co/zrNIkW6m3w pic.twitter.com/jlvUKwQ4W6