Frontul din Avdiivka, ”cimitir” pentru blindatele rusești. Noi imagini cu pierderile grele suferite de ruși VIDEO

Forțele armate ucrainene au făcut publice noi imagini care arată pierderile înregistrate de ruși în timpul luptelor pentru ocuparea orașului Avdiivka.

Într-un videoclip distribuit recent, apare o coloană de blindate și tancuri usești distruse.

Filmarea a fost realizată din dronă, în Vodiane, un sătuc aflat la sud-vest de Avdiivka.

Destroyed Russian vehicles as far as the eye can see in the Avdiivka sector.

This is north of Vodyane. The Russian thrust supposed to head north, but the attack was blunted. I will add a map later.

Source: https://t.co/FJZLXhYCpi#Ukraine #Donetsk #Avdiivka pic.twitter.com/FcqABTttsg