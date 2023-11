A fost inaugurat Centrul European de Instruire pe aeronave F-16 de la Fetești. Primele zboruri demonstrative VIDEO

Centrul European de Instruire F-16, care va fi un hub internaţional pentru instruirea piloţilor de aeronave F-16 şi va facilita creşterea interoperabilităţii dintre aliaţi, a fost inaugurat luni, 13 noiembrie, la Baza 86 Aeriană „Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniţă” din Feteşti.

La inaugurare au fost prezenţi ambasadorii Danemarcei, Ţărilor de Jos, Statelor Unite şi Ucrainei şi reprezentanţi ai companiei americane Lockheed Martin. Au participat, de asemenea, şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, şeful Statului Major al Forţelor Aeriene, generalul-locotenent Viorel Pană, şefi ai unor structuri centrale ale MApN.

La acest centru vor fi pregătiţi piloţi români, precum şi piloţi din statele aliate şi partenere, inclusiv Ucraina.

Totodată, centrul va contribui la crearea unor standarde operaţionale comune şi la întărirea capacităţii Alianţei Nord-Atlantice de a face faţă provocărilor complexe din regiunea Mării Negre şi din Europa de Est.

Conform acordului de colaborare, Ministerul român al Apărării pune la dispoziţie Baza 86 Aeriană, facilităţile de instruire şi sprijinul naţiunii-gazdă, Forţele Aeriene Regale ale Ţărilor de Jos pun la dispoziţie aeronave F-16, iar Compania Lockheed Martin asigură instructorii şi mentenanţa.

Primele cinci aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Regale Olandeze au aterizat la Feteşti săptămâna trecută.

Luni, cu ocazia inaugurării centrului, au avut loc și primele zboruri demonstrative.

