Instalațiile de gaze naturale au fost oprite în Ucraina din cauza atacurilor cu drone ale rușilor

Autoritățile de la Kiev au oprit joi, 16 octombrie, funcționarea unor instalaţii de producţie de gaze naturale din Ucraina. Decizia a fost luată după un nou val de atacuri ruseşti cu drone și rachete. Atacurile concentrate pun sub presiune reţeaua energetică ucraineană odată cu apropierea iernii.

Rusia şi-a multiplicat de mai multe săptămâni tirurile cu drone şi rachete vizând infrastructuri electrice şi de gaze naturale, dar şi asupra reţelei reţelei feroviare, în Ucraina, provocând întreruperi ale curentului în aproape toată ţara.

„Mai multe regiuni au fost atinse simultan de atacuri şi distrugeri. Funcţionarea unui anumit nunmăr de instalaţii de importantă critică a fost întreruptă”, anunţă într-un comunicat şeful companiei de gaze naturale Naftogaz, Seghii Koreţki.

Forţele Aeriene ucrainene anunţă că Rusia a tras 320 de drone şi 37 de rachete în noaptea de miercuri spre joi şi că a doborât 283 de drone şi cinci rachete.

Acest atac a vizat regiunile Harkov (nord-est) şi Poltava (centru-est), unde operatorul privat DTEK a anunţat că o instalaţie de producţie de gaze naturale a fost oprită.

„În această toamă, ruşii profită de fiecare zi pentru a ne lovi infrastructurile energetice”, denunţă pe Telegram preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Volodimir Zelenski denunţa, la începutul lui noiembrie, faptul că bombardamentele ruseşti exercită „o presiune puternică” asupra sectorului gazifer ucrainean, ceea ce poate obliga Kievul să-şi crească importurile.

Bombardamentele rusești au înjumătățit producția de gaze din Ucraina

Iarna trecută, bombardamentele ruseşti au redus cu jumătate producţia de gaze naturale în Ucraina.

Miercuri seara, operatorul reţelei ucrainene electrice Ukrenergo anunţa întreruperi de curent în toată ţara, mai puţin în regiunea Doneţk (est) - unde se concentrează confruntările armate.

Întreruperi de curent au au avut loc săptămâna trecută în toată Ucraina şi au afectat timp de mai multe ore o parte a capitalei ucrainene Kiev.

Ucraina vizează cu regularitate sectorul petrolier în Rusia, prin atacuri cu drone la rafinării, o strategie care a provocat o creştere a preţului carburantului în această ţară, din această vară.

