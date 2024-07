Serviciile de securitate ucrainene anunță dejucarea unei lovituri de stat. Autoritățile de la Kiev au făcut mai multe arestări

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a dejucat un presupus complot de răsturnare a guvernului care "ar fi făcut jocul Rusiei", au declarat luni, 1 iulie, oficialii din servicii, relatează CNN.

Într-un comunicat, SBU susţine că presupuşii organizatori ai loviturii de stat plănuiau să declanşeze o revoltă la Kiev pe 30 iunie ca o diversiune pentru a prelua controlul asupra parlamentului ucrainean şi a înlătura conducerea militară şi politică a ţării.

