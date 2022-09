Mesajul ironic al ucrainenilor după ce rușii au abandonat tone de muniție când s-au retras în fugă din zonele ocupate FOTO

Ministerul Apărării din Ucraina a postat pe Twitter sâmbătă, 17 septembrie, un mesaj ironic referitor la tonele de muniție lăsate în urmă de ruși după retragerea cauzată de contraofensiva armatei.

Mesajul este însoțit de fotografii cu mormane de muniție abandonată în zona Harkov.

”Săptămâna trecută, armata Ucrainei a primit mii de tone de muniție cadou de la Forțele Armate ale Rusiei.

Vă rugăm să rețineți că nu acceptăm cadouri de la ucigași, torționari, jefuitori sau violatori.

În zilele următoare, vom returna totul, până la ultimul cartuş”, le-a transmis armata ucraineană rușilor.

In the past week, the #UAarmy received thousands of tons of ammunition as a gift from the Armed Forces of 🇷🇺 Please note that we do not accept gifts from murderers, torturers, looters, or rapists. In the coming days, we will return everything, right down to the last shell. pic.twitter.com/F51VQTtJgZ