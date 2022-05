Mikhail Khodarenok, fost colonel al armatei ruse, și-a contrazis propriile declarații făcute cu doar o zi înainte în ceea ce privește capacitățile armatei ucrainene de a se apăra în fața armatei lui Putin.

Fostul colonel a spus miercuri că orice idee cum că Ucraina ar fi capabilă de un contraatac este o „mare exagerare”, deși criticase anterior operațiunile militare ale Rusiei în țara vecină, subliniind că situația trupelor trimise de Kremlin „se va înrăutăți”.

„Când oamenii vorbesc despre Ucraina dobândind abilitatea de contraatac, este o mare exagerare. Și în ceea ce privește acțiunile comandamentului nostru suprem, avem toate motivele să credem că implementarea acestor planuri va oferi Ucrainei o surpriză neplăcută în viitorul foarte apropiat,” a spus el joi, conform CNN.

Acesta a mai spus că ar fi imposibil pentru forțele armate ucrainene să obțină supremație aeriană în următoarele luni, iar despre supremația navală a adăugat: „Câtă vreme Flota Mării Negre a noastră este în Marea Neagră, abilitatea Flotei Mării Negre a Ucrainei de a avea supremație este ieșită din discuție”.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk