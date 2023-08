”Milițiile populare” ruse la granița cu Ucraina vor primi armament. ”Totul se face cu respectarea legii”

Guvernatorii regiunilor ruse Kursk şi Belgorod au anunţat miercuri că ”miliţii populare” de autoapărare - unităţi înfiinţare recent - urmează să primească armament pentru a răspunde riscului unor incursiuni armate din Ucraina vecină, relatează AFP.

”De mai multe luni, lucrăm la problema furnizării de arme unităţilor miliţiilor populare voluntare”, anunţă într-o postare pe Telegram guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit.

”Azi (miercuri), pot spune că s-a găsit mecanismul (...). Primul lot a sosit deja la bază. Într-un viitor apropiat, vom creşte numărul armelor până la 300”, anunţă el.

”Miliţiile populare voluntare” - o înviere a epocii sovietice - au fost înfiinţate în decembrie cu scopul de a ”furniza o asistenţă suplimentară forţelor armate, Gărzii Naţionale, poliţiei şi grănicerilor”, în contextul în care regiunea Kursk este vizată - aproape zilnic - de atacuri teroriste provenind din Ucraina, acuză Roman Starovoit.

Territorial defence units of Russia's Kursk region have also received weapons, regional governor Roman Starovoyt reported. pic.twitter.com/Rm6mrt86Mm