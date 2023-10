Moartea lui Putin ar duce la sfârșitul războiului din Ucraina? Previziunea consilierului lui Zelenski

Mihailo Podoliak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a vorbit despre urmările pe care le-ar putea avea moartea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

Acesta consideră că, dacă Putin moare, războiul nu se va termina, dar va accelera victoria Ucrainei.

”Acest lucru va declanșa anumite procese de lovitură de stat în Rusia: elitele vor începe să se omoare între ele în lupta pentru putere”, a spus Podoliak, potrivit Nexta.

If Putin dies, the war will not end, but it will accelerate Ukraine's victory, said adviser to the head of the Office of the President of Ukraine Mykhailo Podolyak

"This will trigger certain coup processes in Russia: elites will start killing each other in the struggle for… pic.twitter.com/2bdNX2gJ4R