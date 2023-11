Ucrainenii au mai lichidat un oficial instalat de ruși într-una dintre regiunile ocupate. Cine era ”călăul” Mihail Filiponenko VIDEO/FOTO

Serviciile militare ucrainene de spionaj (GUR) au revendicat miercuri, 8 octombrie, ”eliminarea” lui Mihail Filiponenko, un oficial pro-rus în zona ocupată, relatează AFP.

Acesta a fost ucis în explozia maşinii sale, la Lugansk, în estul Ucrainei.

”Operaţiunea specială în vederea lichidării călăului Filiponenko a fost realizată în comun cu reprezentanţi ai mişcării de rezistenţă” ucrainene în această regiune, anunţă GUR, care face parte din Ministerul ucrainean al Apărării.

The bomb was placed under the bottom of the car, and Mikhail Filiponenko, nicknamed Hottabych, was killed as a result of the explosion. By the way, he had been fighting on the side of the separatists since the beginning of the Russian occupation of the Luhansk region back in… pic.twitter.com/L68nxAXEp2