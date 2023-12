Discurs delirant al Patriarhului Kirill: ”Doar Rusia și patru țări din lume sunt cu adevărat libere” VIDEO

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, un susținător al președintelui Vladimir Putin și al războiului din Ucraina, a făcut noi declarații halucinante, susținând că țara sa este printre cele cinci ”cu adevărat libere” din lume.

Discursul patriarhului Kirill, susținut la o adunare la care au participat preoți, militari și alți oficiali, a fost distribuită de consilierul Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, Anton Gherascenko.

Kirill nu a precizat care sunt celelalte patru țări libere, dar le-a cerut celor prezenți să să se roage pentru ”comandantul suprem” Vladimir Putin, spunând că acestuia i-a fost încredințată ”de sus” responsabilitatea pentru țară.

Patriarch of the Russian Orthodox Church Kirill (Vladimir Gundyayev): Russians should thank God that they live in a "free country". "I counted five such countries," he added.

Let me guess, the other free countries are Belarus, Iran, North Korea? And who else did he mean?