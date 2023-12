Premierul României și ministrul Apărării s-au întâlnit, în SUA, cu șeful Pentagonului: ”We are NATO” FOTO

Premierul Marcel Ciolacu a avut luni, 4 decembrie, o întrevedere cu Lloyd Austin, secretarul american al apărării, la Washington, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în SUA.

Cei doi au discutat despre războiul din Ucraina şi situaţia de securitate de la Marea Neagră, dar şi despre investiţiile în apărare.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat în cadrul întrevederii cu secretarul american al apărării că România este ţara cu cea mai mare graniţă cu Ucraina şi a susţinut această ţară încă de la începutul conflictului, atât umanitar, dar şi economic.

Şeful Executivului a afirmat că discuţiile au vizat și responsabilitatea pe care România o are faţă de Republica Moldova. Marcel Ciolacu a mulţumit oficialului american pentru primire şi pentru relaţia cu Ministerul Apărării din România.

Într-un mesaj pe reţeaua X, Ciolacu a scris că apreciază foarte mult angajamentul secretarului Apărării Lloyd J. Austin de a încuraja colaborarea româno-americană în domeniul apărării în regiunea Mării Negre.

”Până de curând, România a fost Flancul estic al Europei şi al NATO. Acum, România, oamenii săi şi industria stau în prima linie a democraţiei şi libertăţii”, a mai transmis premierul.

”Avem nevoie de o cooperare sporită în materie de securitate cu Statele Unite, dar şi de un angajament economic puternic. O economie dezvoltată este esenţială pentru o securitate naţională puternică. Este importantă implicarea activă a companiilor americane în evaluarea şi dezvoltarea capabilităţilor din industria naţională, prin investiţii comune în industria de apărare, inclusiv în ceea ce priveşte fabricarea de muniţie, precum şi transferuri tehnologice şi specializarea forţei de muncă autohtone”, a declarat şeful Executivului de la Bucureşti.

Totodată, premierul Marcel Ciolacu a evidenţiat interesul României pentru o coordonare completă din punct de vedere militar cu Statele Unite şi a subliniat că, în perspectiva Summitului Alianţei Nord-Atlantice care va avea loc anul viitor la Washington, România îşi va menţine angajamentele de a aloca 2,5% din PIB pentru Apărare şi va continua să pledeze pentru un profil sporit al Mării Negre pe agenda NATO, se mai arată în comunicat.

Lloyd Austin, secretarul american al apărării, a afirmat la rândul lui că a avut o vizită plăcută la Bucureşti în anul 2021, iar vizita premierului Ciolacu arată relaţia dintre cele două state, parteneriatul strategic SUA-România, care după 26 ani nu a fost niciodată mai puternic decât în prezent.

Met with Romanian Prime Minister @CiolacuMarcel and Minister of Defense Tîlvăr @AngelTilvar today to reaffirm our strong bilateral defense relationship, unwavering support to Ukraine, and Romania’s commitment to NATO deterrence and defense #WeAreNATO.https://t.co/igqMRdHZHv