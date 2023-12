”Frontierele europene în configurația lor actuală nu vor mai exista mult timp”. Monologul propagandistului preferat al lui Putin VIDEO

Vladimir Soloviov, unul dintre cei mai aprigi propagandiști ai Kremlinului, a sugerat că Europa ar putea să nu mai existe în configurația actuală, relatează Newsweek.

Moderatorul pro-Kremlin a susținut, într-un monolog din cadrul emisiunii sale politice ”Seara cu Vladimir Soloviov”, că granițele Europei ar putea fi retrasate.

”Cred că am intrat într-o epocă de schimbări geopolitice colosale. Tot felul de formațiuni accidentale, incapabile de propria statalitate, s-ar putea să nu supraviețuiască acestei ere. Prin aceasta, mă refer la statele baltice și la întreaga Europă. Nu cred că frontierele europene în configurația lor actuală vor mai exista mult timp. Nu văd niciun motiv pentru care ar face-o”, a declarat el, potrivit Adevărul.

Propagandistul rus s-a întrebat și dacă Ucraina ”ar trebui să existe”. ”O națiune a cărei ideologie reprezintă o amenințare pentru noi nu poate exista alături de noi”, a motivat Soloviov.

El a reiterat că Putin ”va elibera Ucraina”. ”Cel puțin, mi-ar plăcea să se întâmple. Cred că într-o anumită perioadă de timp, cu siguranță trebuie să se întâmple”, a adăugat Soloviov.

Videoclipul a fost postat pe rețeaua X de jurnalista Julia Davis, care monitorizează media rusească.

Meanwhile in Russia: Vladimir Solovyov called Girkin [Strelkov] a traitor, complained of antisemitism, said that Ukraine should not exist as a nation and predicted that the borders of European countries will be redrawn in a major geopolitical reshuffling.https://t.co/DCeL0J2XKf