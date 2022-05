Șeful republicii ruse Cecenia, Ramzan Kadîrov, a criticat duminică, 15 mai, ajutorul propus de Turcia pentru evacuarea din uzina Azovstal a luptătorilor ucraineni răniți.

Într-o postare pe Telegram, Kadîrov susține că cei pe care vrea să îi ajute președintele Recep Tayyip Erdogan sunt ”criminali” și ”naziști”.

Liderul luptătorilor ceceni care au fost chemați de Vladimir Putin să lupte în Ucraina i-a mai acuzat pe luptătorii din Azovstal că îi folosesc pe civili ca ”scuturi umane”.

”Cu tot respectul față de liderul statului Musulman, aș dori să vă reamintesc că regimentul Azov este o formațiune armată criminală fascist-nazistă care este implicată în numeroase atrocități și crime ale populației civile din Donbas.

În pivnițele „Azovstal”, acești criminali fasciști țin civili, folosindu-i drept scuturi umane”, a scris Kadîrov.

Liderul cecen a adăugat că ”membrii acestei organizații de bandiți sunt cunoscuți în Ucraina și în străinătate pentru declarațiile lor care insultă marile valori islamice și ridiculizează religia islamului în general.”

