Atac cu drone ucrainene în Belgorod: Șase persoane au murit și alte 35 au fost rănite FOTO/VIDEO

Guvernatorul regiunii Belgorod din Rusia, Viaceslav Gladkov a transmis luni, 6 mai, că în urma unor atacuri cu drone ucrainene 6 persoane au murit și că alte 35 au fost rănite, relatează Reuters.

Atacul a avut loc în apropierea satului Bezezovka şi a vizat două autobuze care transportau persoane, susţine Viaceslav Gladkov.

❗️🇷🇺🇺🇦 Ukrainian units have again attacked the border Shebekino urban district in the Belgorod Region with drones.

▪️In the village of Voznesenovka, an FPV drone struck a bus transporting employees of a commercial enterprise. At the time of the attack, there were two passengers… pic.twitter.com/4Brgo4VM8u