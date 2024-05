Ucraina și Belgia au semnat un acord de securitate bilateral, care include livrarea a 30 de avioane F-16 FOTO/VIDEO

Un acord de securitate bilateral pe 10 ani a fost semnat marți, 28 mai, de către Ucraina și Belgia, iar acesta include livrarea către Kiev a 30 de avioane F-16, transmite Reuters, AFP şi dpa.

Acordul a fost semnat de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi de premierul belgian Alexander De Croo.

Today Belgium signs an agreement on security cooperation and long-term support with Ukraine.

President @ZelenskyyUa you need the right tools to protect your citizens.

We are very determined when it comes to our support.

So we need to more, better and faster. pic.twitter.com/AVmAuTZfRp