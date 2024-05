Concluzia la care au ajuns Rusia și China pentru încheierea războiul din Ucraina. Putin s-a declarat „recunoscător” față de Xi Jinping VIDEO

Preşedintele chinez Xi Jinping afirmă joi, 16 mai, după ce s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Beijing, că Rusia și China sunt de acord să găsească o „soluție politică” pentru a rezolva „criza” din Ucraina, transmite AFP.

China nu a condamnat niciodată atacul Rusiei pe teritoriul ucrainean.

„Cele două părţi sunt de acord asupra faptului că o soluţie politică la criza din Ucraina este calea de urmat”, a anunţat în faţa presei, alături de Putin, Xi.

Xi Jinping called Putin “his great friend” and congratulated Vladimir Vladimirovich on taking office as President of Russia. https://t.co/qB7wY0Yj0q pic.twitter.com/cSzxM0dKrP — Victor vicktop55 (@vicktop55) May 16, 2024

Putin s-a declarat „recunoscător” faţă „iniţiativele” de pace ale Chinei în Războiul din Ucraina, pe care a invadat-o în urmă cu peste doi ani.

🇷🇺🇨🇳 Putin and Xi Jinping signed a joint statement on deepening relations of comprehensive partnership and strategic interaction - ISZ reports pic.twitter.com/NhA0POllVS — Zlatti71 (@Zlatti_71) May 16, 2024

„Le suntem recunoscători prietenilor şi colegilor noştri chinezi pentru iniţiativele pe care le avansează cu scopul de a rezolva această problemă”, a declarat Putin.

JUST IN: 🇷🇺 🇨🇳 Russian President Putin meets Xi Jinping in China. pic.twitter.com/adXZF2M3EL — BRICS News (@BRICSinfo) May 16, 2024

Beijingul nu a condamnat nicodată Moscova şi cere respectarea integrităţii teritoriale a tututor ţărilor, inclusiv a Ucrainei, şi luarea în considerare a îngrijorărilor aliatului său rus.

Armata ucraineană anunţă joi, 16 mai, că a oprit „înaintarea” rusă în anumite zone în regiunea ucraineană Harkov (nord-est), unde Rusia a lansat un atac-surpriză la 10 mai şi a cucerit noi teritorii.

„Situaţia în sectorul Harkov rămâne complicată”, însă „forţele apărării noastre au reuşit să stabilizeze parţial situaţia. Înaintarea inamicului în anumite zone şi localităţi a fost oprită”, a anunţat la televiziune un purtător de cuvânt al armatei în regiune, Nazar Voloşin.

Armata rusă „încearcă în continuare să creeze condiţii ale unei noi înaintări”, a adăugat el.

La Vovceansk, o localitate cu aproximativ 18.000 de locuitori înainte de război şi una dintre principalele localităţi din regiune pe care Moscova încearcă să o cucerească, forţe ucrainene „verificau atent imobile” situate în nordul oraşului, după ce în ultimele zile în zonă au avut loc lupte de stradă, a anunţat Voloşin.

Armata ucraineană „încearcă să stabilizeze situaţia, să-i provoace pagube şi să împiedice inamicul să se instaleze. Contraatacuri (ucrainene) sunt în curs”, a anunţat el.

