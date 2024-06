Doi ucraineni s-au căsătorit într-un buncăr din Mariupol. „Se grăbea că nu vom mai avea timp. A făcut verighete din staniol” FOTO

Doi ucraineni s-au căsătorit într-un buncăr din Mariupol cu două verighete din staniol.

Cei doi, Valeria Subotina și Andriy Subotin s-au întâlnit cu aproape 3 ani înainte de războiul din Ucraina, chiar la locul de muncă, la Agenția Poliției de Frontieră din Mariupol, potrivit bbc.com.

Pentru ei a fost dragoste la prima vedere și au fost de nedespărțit din momenul întâlnirii.

„El era special, era atât de cald să fiu în preajma lui. Era mereu amabil și nu a refuzat niciodată să ajute pe cineva. În prima zi în care ne-am întâlnit, mi-am dat seama că Andrii era foarte diferit de ceilalți”, a spus Valeria Subotina.

La trei luni de relație, cei doi s-au mutat împreună.

„Am călătorit mult, am mers la munte, ne-am întâlnit cu prietenii. Am pescuit împreună și am petrecut mult timp în aer liber. Am vizitat teatre, concerte și expoziții. Viața era plină”, a mai povestit Valeria.

➖ Savaşın acı yüzü! "Önce gelin, sonra eş oldum, ertesi günse dul kaldım!" Ukrayna Mariupol'da yaşayan Valeria Subotina ile Ukrayna ordusunda yüzbaşı olan 34 yaşındaki Andriy Subotin savaştan önce Mariupol'da evlenmeyi planlıyorlardı. Ancak Rusya'nın bombardımanı bütün… pic.twitter.com/oWeuxydT8h — 23 DERECE (@yirmiucderece) May 7, 2024

Cuplul a planificat chiar și nunta, dar planurile lor au fost schimbate radical în februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina.

„Timp de câțiva ani înainte de invazia la scară largă, am fost cu adevărat fericită. Știam despre amenințările lui Putin și ne dădeam seama că va fi un război, dar nu voiam să mă gândesc la asta”, a adăugat femeia.

Înaintea de invazie, Andriy i-a spus Valeriei să plece din oraș, dar ea nu a vrut.

„Știam că, indiferent ce se va întâmpla, trebuia să fiu în Mariupol, trebuia să-mi apăr orașul”, a fost de părere Valeria.

În timpul atacurilor, cei doi au ajuns în subteran în buncărele Azovstal, iar pe 15 aprilie, o bombă a fost lansată asupra uzinei, unde Valeria a fost cât pe ce să-și piardă viața.

„Am fost găsită printre cadavre, singura în viață. Pe de o parte, un miracol, dar pe de altă parte, o tragedie teribilă. Mirosul de sânge și de putrefacție era peste tot. Era un loc foarte înfricoșător, unde camarazii noștri răniți, cu membre amputate, zăceau peste tot. Nu puteau primi ajutor adecvat, deoarece existau foarte puține materiale medicale”, a mai povestit femeia.

Fiind într-o situație dificilă, Andriy a decis s-o ceară pe Valeria de soție chiar în buncăr.

„Aveam impresia că se grăbea, că nu vom mai avea timp. A făcut verighete din folie de staniol cu propriile mâini și m-a cerut în căsătorie. Bineînțeles, am spus da. A fost dragostea vieții mele. Iar verighetele noastre făcute din folie de staniol - erau perfecte”, a declarat ea.

În data de 5 mai, ceremonia a fost oficiată de un comandant aflat la uzină, unde au avut uniformele ca ținută de nuntă.

Din nefericire, cei doi nu au putut să se bucure prea mult de căsnicie pentru că pe 7 mai, Andriy a fost ucis în luptă la uzina siderurgică, de un atac rus.

„Oamenii spun, adesea, că simți ceva în interior atunci când moare o persoană iubită. Dar eu, dimpotrivă, eram într-o dispoziție bună. Eram căsătorită și îndrăgostită.

Am fost mireasă, am fost soție, iar acum sunt văduvă. Cel mai înfricoșător cuvânt”, a mai spus Valeria.

În data de 20 mai, soldații ucraineni din Azovstal s-au predat, iar femeia a fost printre cei 900 de prizonieri de război luați cu forța de armata Rusiei.

„Ne-am uitat prin ferestrele autobuzului la clădirile pe care le iubeam, la străzile pe care le știam atât de bine. Au distrus și au ucis tot ceea ce am iubit - orașul meu, prietenii mei și soțul meu”, a mai spus ea.

Valeria Subotina a fost eliberată în aprilie 2023, în urma unui schimb de prizonieri.