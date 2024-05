Estonia a votat luni, 6 mai, o rezoluţie prin care a declarat Biserica Ortodoxă Rusă instituţie care sponsorizează agresiunea militară a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, informează Kyiv Independent, citat marţi, 7 mai, de Radio Chişinău.

Biserica Ortodoxă a Rusiei, cunoscută şi sub numele de Patriarhia Moscovei, a sprijinit pe scară largă războiul Rusiei împotriva Ucrainei, scrie sursa citată.

Patriarhul Kirill, capul bisericii, este un susţinător ferm al preşedintelui rus Vladimir Putin şi a fost acuzat că şi-a folosit subordonaţii din Ucraina şi din alte ţări pentru a răspândi propaganda rusă.

„Încă de când Federaţia Rusă a lansat războiul său pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022, Patriarhul Kirill al Moscovei şi-a exprimat sprijinul public faţă de actul de agresiune al regimului terorist al Federaţiei Ruse”, subliniază Parlamentul Estoniei într-un comunicat.

„Liderii Patriarhiei Moscovei şi Patriarhul Kirill folosesc ideologia „Lumii ruse” ca instrument pentru a promova războiul. Aceasta este utilizată pentru a distruge ultimele manifestări ale democraţiei ruse, pentru a militariza societatea rusă şi pentru a justifica agresiunea în vederea extinderii Federaţiei Ruse pe toate teritoriile dominate de aceasta în trecut, inclusiv în Ucraina”, se mai precizează în comunicat.

Parlamentul a precizat că declaraţia se referă în mod specific la biserica rusă ca instituţie, nu la enoriaşii săi.

„Estonia trebuie să păstreze dreptul constituţional la libertatea religioasă, cu deplină consideraţie pentru drepturile şi libertăţile tuturor celor care trăiesc aici”, conchide Parlamentul eston.

Estonia i-a acuzat anterior pe liderii Bisericii Ortodoxe Estone, o ramură care se află sub jurisdicţia Patriarhiei Moscovei, că sprijină războiul total al Rusiei.

Liderul Bisericii, mitropolitul Evghenii, a părăsit Estonia în februarie, după ce guvernul a decis să nu-i prelungească permisul de şedere, în contextul în care acesta făcuse declaraţii publice în sprijinul agresiunii ruse împotriva Ucrainei.

Ucraina a acuzat, de asemenea, Biserica Ortodoxă Ucraineană, legată de Patriarhia Moscovei, că susţine războiul la scară largă al Rusiei.

Patriarch Kirill, the leader of the Russian Orthodox Church stats that Putin "has to take fateful, formidable decisions" that "involve victims." He expressed a hope for Putin's continued leadership until the close of the century. pic.twitter.com/MkENMSME6z