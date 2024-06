O nouă lovitură pentru Rusia. Incendiu la una dintre cele mai importante rafinării, în urma unui atac cu dronă ucraineană VIDEO

Autoritățile locale ruse au anunțat că o rafinărie din sudul Rusiei a fost închisă miercuri seară, 5 iunie, în urma unui atac cu dronă ucraineană în regiunea Rostov pe Don, nu departe de graniţă.

În urma unui atac cu dronă, un incendiu a izbucnit la rafinăria Novoşahtinsk.

„Serviciile de urgenţă sunt la faţa locului” şi „activitatea a fost suspendată”, a declarat Vasili Golubev, responsabilul, pe sistemul de mesagerie Telegram, precizând că incendiul a fost limitat la „100 m2”.

