Lupte ”înverşunate” se dau la Avdiivka, în estul Ucrainei. Oficial de la Kiev: „Continuă să fie instalate fortificații puternice" VIDEO

Un comandant ucrainean de rang înalt a anunțat vineri, 16 februarie, că forțele ucrainene şi ruse duc „lupte înverşunate” la Avdiivka, oraş situat în estul Ucrainei, informează AFP.

Acest anunţ intervine la o zi după declaraţiile făcute de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a dat asigurări că Ucraina face "tot ce este posibil" pentru a-şi salva trupele aflate în dificultate pe frontul de est, în special în oraşul Avdiivka, unde situaţia este descrisă drept "critică".

"Lupte înverşunate au loc în oraş", a declarat pe reţelele sociale Oleksandr Tarnavski, comandant ucrainean de rang înalt responsabil pentru forţele din estul ţării. "Trupele noastre folosesc toate forţele şi mijloacele disponibile pentru a contracara inamicul", a adăugat el.

Forţele ucrainene sunt pe cale de a stabili noi poziţii defensive în jurul oraşului Avdiivka, armata anunţând de asemenea o posibilă retragere în faţa valurilor de atacuri ruse.

"Au fost stabilite noi poziţii şi continuă să fie instalate fortificaţii puternice, luând în calcul toate scenariile posibile", a adăugat comandantul Tarnavski.

The Ukrainian soldiers holding Avdiivka are nearly surrounded and outgunned as not enough artillery shells are being provided by the West

May they all escape encirclement & take up new, safer positions outside of town at the best moment possible.

The guys in Avdiivka are Heroes pic.twitter.com/cPEqfwjywi