Putin amenință că va livra armament mai multor țări. Avertisment direct pentru Occident: ”De ce noi nu am avea dreptul?” VIDEO

Vladimir Putin, președintele Rusiei, a amenințat miercuri, 5 iunie, să livreze armament unor ţări terţe susceptibile să atace interese occidentale, dacă Occidentul autorizează Ucraina să atace Rusia cu rachete cu rază lungă de acţiune, relatează AFP.

Președintele rus lansează aceste ameninţări în contextul în care Occidentul începe să autorizeze atacuri pe teritoriul rus - în anumite condiţii - cu armament pe care l-a furnizat Kievului.

