Un nou atac aerian ucrainean asupra Belgorodului. Opt persoane au fost rănite FOTO/VIDEO

Un nou atac aerian ucrainean asupra regiunii ruse Belgorod a rănit opt persoane şi a avariat zeci de clădiri rezidenţiale şi maşini, a declarat joi, 9 mai, guvernatorul regiunii de la graniţa cu Ucraina, scrie Reuters.

Printre răniţi se numără o fetiţă de 11 ani care a fost transportată la spital, a declarat guvernatorul Viaceslav Gladkov, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

„Potrivit informaţiilor preliminare, opt persoane au fost rănite: şapte adulţi şi un copil”, a adăugat el. Cinci dintre aceste persoane, printre care o fetiţă de 11 ani, au fost rănite de schije şi au fost spitalizate, în timp ce celelalte trei au fost tratate la faţa locului, a adăugat el, scrie AFP.

Potrivit guvernatorului, în oraşul Belgorod au fost avariate 19 blocuri cu 34 de apartamente, o casă şi 37 de vehicule. Patru case izolate şi trei maşini au fost avariate în satul Dubovoe din districtul Belgorod.

Situat în apropierea graniţei cu Ucraina, Belgorodul este vizat în mod regulat de atacuri cu drone explozive ucrainene, Kievul afirmând că face acest lucru ca răspuns la bombardarea zilnică a oraşelor ucrainene de către forţele ruseşti timp de peste doi ani. Luni, un atac similar s-a soldat cu şase morţi şi 35 de răniţi.

Iar la 30 decembrie 2023, oraşul Belgorod a fost lovit de cel mai sângeros atac (25 de morţi şi o sută de răniţi) pe teritoriul rus de la începutul ofensivei Moscovei împotriva vecinului său ucrainean, în februarie 2022.

De asemenea, un atac cu dronă atribuit Ucrainei a vizat un depozit de combustibil din Iurovka, în regiunea Krasnodar, în apropiere de peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014, potrivit armatei ruse. „În jur de şase drone au fost distruse, dar mai multe au căzut pe terenul depozitului. Ca urmare, a izbucnit un incendiu şi mai multe tancuri au fost avariate”, a precizat statul major regional Krasnodar.

De asemenea, două drone ucrainene au fost doborâte deasupra districtului Klintsovsky din regiunea Briansk, aproape de graniţa cu Ucraina, a declarat guvernatorul regional Alexander Bogomaz pe Telegram, adăugând că nu au existat victime sau pagube.

