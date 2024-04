Câți ruși au semnat contracte cu armata după atentatul de la Moscova. ”Dorinţa de a-i răzbuna pe cei ucişi” VIDEO

Ministerul Apărării rus a anunțat miercuri, 3 aprilie, că un salt semnificativ s-a observat în Rusia în ceea ce priveşte numărul de persoane care au semnat contracte pentru a se alătura forţelor armate după atacul sângeros de luna trecută la o sală de concerte de lângă Moscova, transmite Reuters.

Ministerul afirmă într-un comunicat că peste 100.000 de persoane au semnat contracte cu armata de la începutul anului, dintre care aproximativ 16.000 numai în ultimele 10 zile.

„În cursul interviurilor realizate săptămâna trecută la punctele de selecţie din oraşele ruseşti, cei mai mulţi dintre candidaţi au indicat ca principal motiv pentru încheierea unui contract cu armata dorinţa de a-i răzbuna pe cei ucişi în tragedia care a avut loc pe 22 martie 2024 în regiunea Moscovei”, susţine instituţia de apărare rusă.

