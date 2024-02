Bebeluș de două luni ucis la Harkov, într-un atac nocturn al rușilor. Alte trei persoane au fost rănite FOTO

Guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov a anunțat că un bebeluş în vârstă de două luni a murit, iar trei femei au fost rănite marţi, 6 februarie, într-un atac rusesc în care a fost distrus un hotel de trei etaje, în nord-estul Ucrainei, relatează AFP.

Mama copilului ucis a fost spitalizată, precizează Oleg Sinegubov.

”Către ora (locală) 2.30m (şi ora României), un hotel a fost distrus la Zoloşiv (...), în urma a două lovituri cu rachetă (de tip) S-300 ale ocupanţilor” ruşi, acuză pe Telegram guvernatorul.

”Un copil (în vârstă) de două luni a murit. Trei femei au fost rănite şi sunt spitalizate”, deplânge el.

Russians killed

2 month old baby in the Kharkov region. Baby was pulled out from under the rubble.

The mother of the child and two other women were injured 😭#RussialsATerroristState #RussianWarCrimes #PutinIsaWarCriminal #WarCrimes #UkraineRussianWar #War #StopWar #SaveUkraine pic.twitter.com/iaG2vmZ5Fl