China nu vede o încetare a războiului din Ucraina prea curând. „Situaţia continuă să se deterioreze” FOTO/VIDEO

Dezacorduri majore continuă să existe între Ucraina şi Rusia pe tema unor negocieri de pace, estimează vineri, 22 martie, la Beijing, emisarul chinez în problema ucraineană, Li Hui, la întoarcerea dintr-o misiune în Europa, relatează AFP.

China, care se prezintă drept o parte neutră, dar a cărei relaţie cu Rusia s-a aprofundat de la începutul Războiului din Ucraina, îndeamnă cu regularitate la o rezolvare politică în vederea încetării confruntărilor armate în Ucraina.

În vederea atingerii la acest obiectiv diplomatic, Li Hui a efectuat la începutul lui martie o vizită de zece zile în Rusia, Uniunea Europeană (UE) şi în Ucraina.

„Toate părţile recunosc pericolul de a vedea situaţia actuală continuând să se deterioreze”, a declarat într-o conferinţă de presă Li Hui.

Însă „există o prăpastie importantă (între ele) în problema negocierilor de pace”, a continuat el.

„Dar toate sunt de acord că războiul trebuie să fie rezolvat mai degrabă prin negocieri decât ptin arme”, a precizat diplomatul.

Ele „aşteaptă ca China să joace un rol constructiv mai mare” în această problemă, a adăugat Li Hui.

China este criticată de Occident, mai ales de către europeni, în dosarul ucrainean.

Beijingul a îndemnat la respectarea integrităţii teritoriale a tuturor ţărilor, adică inclusiv a Ucrainei, însă nu a condamnat niciodată în mod public Rusia.

