Blinken îl asigură pe Zelenski că ajutorul american este pe drum. „Va face o diferenţă reală pe câmpul de luptă” FOTO/VIDEO

Antony Blinken, secretarul american de stat l-a asigurat marţi, 14 mai, pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-o vizită-surpriză la Kiev, că ajutorul militar american este în drum către Ucraina, vrând astfel să ofere asigurări în toiul unei noi ofensive ruse în nord-estul Ucrainei, relatează AFP.

Secretarul american de stat efectuează a patra vizită la Kiev de la începutul invaziei ruse.

„Ajutorul este pe drum. O parte a sosit deja. Va sosi şi altul. Iar asta va face o diferenţă reală pe câmpul de luptă”, a promis Antony Blinken într-o întâlnire cu Volodimir Zelenski.

Statele Unite, pe fondul unor dispute interne între republicani şi democraţi, au avut nevoie de luni de zile pentru a debloca o asistenţă în valoare de 61 de miliarde de dolari promisă de Casa Albă, răstimp în care armata ucraineană a rămas fără armament, în momentul în care Rusia relua atacul, în toamna şi iarna lui 2023-2024.

Preşedintele ucrainean a insistat asupra necesităţi de a primi mijloace suplimentare de apărare aeriană.

In a tense encounter with #Blinken , #Zelensky may issue an ultimatum, insisting on prompt support with B-52 Bombers and Patriot Batteries to bolster Ukraine's defense against the Russian onslaught in the #Kharkiv region. pic.twitter.com/V080WlD8MX

El a cerut două baterii de tip PATRIOT pentru regiunea Harkov, unde Rusia a lansat un asalt terestru, la 10 mai, după ce a bombardat-o intensiv în ultimele luni, antrenând o raţionalizare a alimentării cu electricitate.

Antony Blinken, care efectuează a patra vizită la Kiev de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022, a sosit cu trenul de noapte în capitala ucraineană, din Polonia.

🇺🇦🇺🇸 We need two Patriot systems to protect Kharkiv today — Zelensky pleads with Blinken for help.

💬 "The decision on the aid package was very important for us, but it is necessary to deliver this aid as quickly as possible. First and foremost, we need air defense systems,… pic.twitter.com/dPi1F7Eq3K