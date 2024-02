Armata rusă deţine controlul total asupra fabricii de cocs din Avdiivka. Mișcarea strategică a armatei ucrainene FOTO/VIDEO

Rusia deţine controlul total asupra fabricii de cocs şi produse chimice din Avdiivka, au relatat luni, 19 februarie, agenţiile de presă de stat ruse, citate de Reuters, în timp ce cea mai mare parte a oraşului a căzut în mâinile forţelor ruse în weekend, după luni de lupte devastatoare.

Duminică, 18 februarie, Rusia a anunţat că deţine controlul asupra acestui oraş din regiunea Doneţk, dar că unităţi ucrainene s-au retras în fabrică - ultimul bastion al Ucrainei la marginile de nord-vest ale localităţii Avdiivka.

This is what 🇷🇺 has done to Avdiivka.

This is what russian liberation looks like. pic.twitter.com/AXunst157I