Şeful diplomaţiei britanice a vizitat Kievul și dorește să strângă mai multe fonduri pentru Ucraina. „Acest război este provocarea generaţiei noastre” FOTO

David Cameron, seful diplomaţiei britanice a vizitat joi, 2 mai, Kievul şi a anunţat intenţia Regatului Unit de a-şi reuni partenerii luna viitoare pentru a strânge fonduri cu scopul de a răspunde nevoilor militare ale Ucrainei, au anunţat serviciile sale, notează AFP.

Vizita lui David Cameron a avut loc la o săptămână după ce premierul britanic Rishi Sunak a anunţat un ajutor suplimentar de 500 de milioane de lire sterline (584 de milioane de euro) pentru a ajunge la trei miliarde de lire pe an (3,5 miliarde de euro), precum şi furnizarea de noi muniţii.

Acestea includ bombe ghidate cu precizie, rachete de apărare aeriană şi echipamente pentru 100 de echipe mobile de apărare aeriană pentru a permite Ucrainei să doboare drone şi rachete ruseşti, potrivit diplomaţiei britanice.

La Kiev, David Cameron s-a întâlnit printre alţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, premierul Denis Şmîhal şi omologul său Dmitro Kuleba, potrivit Ministerului britanic de Externe.

El a anunţat în special intenţia Regatului Unit de a reuni partenerii săi internaţionali luna viitoare pentru a strânge mai multe contribuţii la Fondul Internaţional pentru Ucraina (IFU, administrat de Regatul Unit) pentru a răspunde nevoilor Kievului în materie de armament în faţa invaziei ruse.

De la crearea sa în 2022, fondul, care reuneşte Regatul Unit, Norvegia, Ţările de Jos, Danemarca, Suedia şi Lituania, cu contribuţii din Islanda, Australia şi Noua Zeelandă, a strâns până acum 900 de milioane de lire sterline în angajamente.

„Ucraina se apără cu înverşunare împotriva invaziei ilegale a Rusiei, transformând în ani un război despre care Putin credea că va dura câteva zile”, a declarat David Cameron, potrivit unui comunicat.

