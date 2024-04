Rusia anunță că va ținti depozitele de arme occidentale din Ucraina. Satul pe care rușii se laudă că l-au cucerit FOTO/VIDEO

Armata rusă va intensifica loviturile asupra bazelor de depozitare ucrainene care adăpostesc arme furnizate de Occident, a declarat marţi, 23 aprilie, ministrul apărării, Serghei Şoigu, în timp ce Statele Unite se pregătesc să aprobe şi să livreze un lot mult întârziat de noi ajutoare militare, relatează Reuters.

În remarci făcute în faţa oficialilor din domeniul apărării, Şoigu a declarat că Rusia a spulberat mitul superiorităţii armelor occidentale şi că forţele sale au iniţiativa de-a lungul frontului de luptă de 1.000 km.

El a menţionat că Washingtonul este pregătit să furnizeze Ucrainei un nou pachet de ajutor militar în valoare de aproape 61 de miliarde de dolari, în urma votului de sâmbătă din Camera Reprezentanţilor. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Kievul va primi în curând mai multe sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune ATACMS ca parte a pachetului. Oficialii americani spun că ajutorul va include livrări de muniţie şi interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană.

The Russian army will increase the intensity of attacks on logistical centers and Western weapons storage bases in Ukraine. pic.twitter.com/a8KDxy80Z2

„Proporţional cu ameninţările reprezentate de Statele Unite şi aliaţii lor, vom continua să îmbunătăţim alcătuirea şi structura Forţelor Armate şi să creştem producţia celor mai populare arme şi echipamente militare”, a declarat Şoigu. „Vom creşte intensitatea atacurilor asupra centrelor logistice şi a bazelor de depozitare a armelor occidentale”, a anunţat el.

Şoigu a susţinut, la rândul său, că trupele ruse au capturat luna aceasta satele Pervomaiske, Bohdanivka şi Novomihailivka, deşi luni, un comandant ucrainean a negat căderea celui din urmă, afirmând că trupele sale deţineau 15-20% din sat.

💯 Russian forces have taken control of the village of Novomihailivka, located 40 kilometers southwest of the Ukrainian city of Donetsk, the Russian Ministry of Defense announced on Monday. It is the second major blow by Russia, which is approaching the conquest of the strategic… pic.twitter.com/bTuEON4fpE

Ministerul rus al Apărării a declarat că puşcaşii marini ruşi implicaţi în operaţiunea de cucerire a Novomihailivka au capturat arme de fabricaţie occidentală, inclusiv lansatoare de grenade suedeze, Javelin-uri antitanc americane şi sisteme de război electronic NATO. Ministerul a publicat o înregistrare video a ceea ce a spus că a fost operaţiunea de capturare a satului.

This is what the village of Novomikhaylivka looks like after it was captured by the Russian army.

In Russia they call this “liberation”. In fact, Russia is completely destroying Donbass, turning cities and villages into desert pic.twitter.com/pesEs0hsEA