Ucraina susține că Rusia a lansat cinci rachete hipersonice Zircon asupra Kievului în acest an. Ce pot face aceste arme FOTO

Armata rusă a utilizat cinci dintre noile sale rachete hipersonice Zircon pentru a ataca Kievul de la începutul anului, a declarat luni, 1 aprilie, administraţia militară a capitalei ucrainene, citată de Reuters.

Acestea fac parte din cele peste 180 de atacuri cu rachete şi drone lansate de Rusia asupra capitalei ucrainene în primele trei luni ale anului în curs, a precizat administraţia într-o postare pe Telegram.

Rachetele Zircon, cu lansare de pe mare, au o rază de acţiune de 1.000 km şi se deplasează cu o viteză de nouă ori mai mare decât cea a sunetului, susţine Rusia. Potrivit analiştilor militari, viteza hipersonică a acestor rachete ar putea să însemne un timp de reacţie foarte redus pentru apărarea antiaeriană şi o capacitate de a ataca ţinte mari, adânci şi consolidate.

An overview of the daily events in Russia's invasion of Ukraine. Russia attacked Kyiv with 3M22 Zircon hypersonic missiles. Rocket debris inflicted significant damage and injured people.

Preşedintele Vladimir Putin a confirmat - în discursul său anual către naţiune în 29 februarie - că Rusia a utilizat rachete Zircon în luptă, fără a preciza ce fel de ţinte au fost vizate. El a descris rachetele Zircon ca făcând parte dintr-o nouă generaţie de sisteme de armament fără egal de care dispune ţara sa.

Administraţia de la Kiev a indicat de asemenea că oraşul a fost lovit de la începutul anului de alte şase tipuri de rachete, inclusiv Kh-101, o rachetă de croazieră lansată din aer, De la 1 ianuarie până în prezent, 113 de astfel de rachete au fost lansate asupra capitalei ucrainene.

Rusia a lansat de asemenea de la începutului anului asupra Kievului 11 rachete Kinjal, un alt tip de armă hipersonică, care se deplasează cu o viteză de câteva ori mai mare decât cea a sunetului.

How long does it take for the Zircon rocket to fly from Crimea to Ukrainian cities?

The average speed of the rocket is 9000 km/h. Often more. So, "Zircon" flies:

▪️to Kyiv in about 3.5 minutes;

▪️to Lviv - 5.3 minutes;

▪️to the Dnieper - 2.5;

▪️to Vinnitsa - 3.6;

▪️Kharkiv - 3.9;… pic.twitter.com/BQoxJgfnOS