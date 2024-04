Armata rusă anunţă joi, 18 aprilie, că a „neutralizat” 20 de drone ucrainene în mai multe regiuni ruse la frontiera cu Ucraina, relatează AFP.

„În cursul nopţii (de miercuri spre joi), mai multe tentative ale regimului de la Kiev de a comite atacuri teroriste împotriva unor instalaţii situate pe teritoriul rus au fost împiedicate”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

Armata rusă a „neutralizat” 20 de drone, două rachete balistice de tip Tocika-U şi cinci baloane care servesc în general la deturnarea atenţiei sistemelor de apărare aeriană, precizează ministerul.

Şaisprezece dintre drone şi două rachete au fost distruse deasupra regiunii Belgorod, situată la frontiera cu Ucraina, ţintită aproape zilnic în atacuri ucrainene, se arată în comunicat.

O femeie rănită în acest atac a fost spitalizată, potrivit guvernatorului regiunii, Viceslav Gladkov.

Celelalte regiuni vizate sunt Voronej, tot la frontiera cu Ucraina, şi Rostov, în care se află cartierul general milittar al Operaţiunilor ruse în Ucraina, potrivit ministerului.

Ucraina, în care Rusia desfăşoară o ofensivă de peste doi ani, şi-a multiplicat atacurile împotriva Rusiei în ultimele săptămâni, vizând instalaţii energetice.

Kievul s-a angajat să poarte lupte pe teritoriul rus, ca represalii faţă de intensificarea bombardamentelor ruse pe teritoriul ucrainean.

Ucraina a anunţat joi că a atacat miercuri un aerodrom militar rus la Djankoi, în Peninsula ucraineană Crimeea, anexată de Moscova în 2014.

„O operaţiune reuşită a Forţelor armate ucrainene vizânz aerodromul militar Djankoi” a permis „distrugerea sau avarierea gravă” a unor lansatoare de sisteme de tip S-400, echipamente radar şi unui centru de control al apărării aeriene, a anunţat pe Telegram spionajul militar ucrainean (GUR).

În regiunea ucraineană Doneţk, parţial ocupată de Rusia, în estul Ucrainei, o persoană a fost ucisă la Selîdove, în bombardamente ruseşti.

