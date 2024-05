Armata rusă a lansat o ofensivă terestră în Harkov. Kievul trimite întăriri și evacuează civilii VIDEO

Armata rusă a lansat vineri dimineaţa, 10 mai, un atac terestru cu blindate asupra regiunii ucrainene Harkov din nord-estul ţării, avansând un kilometru în apropierea oraşului de frontieră Vovceansk, într-un efort de a crea o zonă-tampon, a declarat o sursă militară ucraineană de rang înalt, citată de Reuters.

UPDATE Bombardamentele ruseşti asupra oraşului Vovceansk, în zona Harkov, au ucis un civil şi au rănit alţi cinci, potrivit guvernatorului regiunii. Un alt civil a fost ucis într-un sat din apropiere, potrivit lui Oleh Sînehubov, citat de SkyNews.

Vovceansk avea o populaţie de 17.000 de locuitori înainte de război, care s-a redus însă la câteva mii de la începerea ostilităţilor, în 2022.

Pe de altă parte, potrivit guvernatorului, un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Harkov a rănit două persoane şi a incendiat trei case în primele ore ale zilei de vineri. Două persoane, inclusiv un copil de 11 ani, au fost lovite de obuze, a scris guvernatorul Oleh Sînehubov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

La rândul său, primarul Ihor Terehov a declarat că o rachetă S-300 s-a prăbuşit în oraş, avariind 26 de clădiri şi distrugând complet două dintre ele. El nu a precizat care sunt aceste clădiri. Un cameraman Reuters aflat la faţa locului a văzut în zori incendii în ceea ce păreau a fi case rezidenţiale. Serviciile de urgenţă s-au grăbit să stingă incendiile, lucrând printre dărâmături.

Rusia a lansat două rachete S-300/S-400 asupra regiunii în cursul nopţii, a declarat purtătorul de cuvânt al forţelor aeriene ucrainene, Illa Evlaş, într-o emisiune televizată. Nu a fost clar unde a aterizat cea de-a doua.

Un alt atac cu bombă ghidată a avariat aproximativ 25 de clădiri când a aterizat în apropierea unei instalaţii de infrastructură din oraşul Derhaci, tot în apropiere de graniţa cu Rusia, a declarat Sînehubov.

Rusia, care şi-a lansat invazia la scară largă în urmă cu mai bine de doi ani, şi-a intensificat atacurile cu rachete şi drone asupra Ucrainei începând cu luna martie a acestui an. Infrastructura de electricitate a fost grav avariată, obligând autorităţile să introducă întreruperi programate de curent electric în Harkov şi în regiunea înconjurătoare.

În regiunile sudice, peste noapte, forţele aeriene au interceptat toate cele 10 drone lansate de Rusia asupra regiunilor Odesa, Mîkolaiv şi Herson.

ZELENSKI: ERAM PREGĂTIŢI

Forţele ucrainene erau pregătite pentru un nou asalt terestru al Rusiei la graniţa regiunii nord-estice Harkov, a declarat vineri preşedintele Volodimir Zelenski.

"Ucraina i-a întâmpinat acolo cu trupe, brigăzi şi artilerie", a declarat el într-o conferinţă de presă, avertizând că Rusia ar putea trimite mai multe trupe pentru a-şi susţine tentativa de avansare, relatează The Guardian.

Știrea inițială:

Forţele de ocupaţie ruseşti şi-au intensificat activitatea în regiunea Harkov, iar acolo au loc lupte.

Asaltul deschide un nou front în războiul de mai bine de doi ani de la invazia pe scară largă a Rusiei, care s-a concentrat până acum în special în zonele din estul şi sudul ţării, după ce o contraofensivă ucraineană a respins şi a alungat, în primul an al războiului, forţele ruseşti din nordul ţării, inclusiv din regiunea capitalei Kiev.

Reportedly, this is Russia attacking Kharkiv region with Grad MLRS in the early hours of the morning today from Belgorod region.

The situation in the North of Kharkiv region is "tense", Ukrainian Defenders report. pic.twitter.com/f6FBEQVums