Zelenski a mers la Harkov, în plină ofensivă a rușilor. Ultimele informații de pe front: ”Inamicul a suferit pierderi foarte grele” FOTO/VIDEO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a mers vineri, 24 mai, în oraşul Harkov, situat în nord-estul Ucrainei, care se confruntă cu intensificarea atacurilor aeriene ruseşti, pe fondul unei ofensive a forţelor Moscovei în nordul regiunii, pe care, însă, Statul Major al armatei ucrainene dă asigurări că a oprit-o, relatează AFP şi Reuters.

Ucraina susţine că a oprit asaltul rusesc asupra regiunii Harkov, care se desfăşura de două săptămâni, şi că a început o contraofensivă în acest sector din nord-estul ţării, unde vineri, 24 mai, a venit şi preşedintele Volodimir Zelenski.

