Volodimir Zelenski, preşedintele ucrainean a declarat luni seara, 15 aprilie, în discursul său adresat naţiunii, că are informaţii de la serviciile sale de secrete potrivit cărora Rusia va încerca să-şi intensifice atacurile şi acţiunile ofensive pe front în următoarele săptămâni şi luni, relatează EFE.

În discursul său, preşedintele ucrainean a subliniat din nou necesitatea ca aliaţii occidentali ai Ucrainei să o ajute să-şi protejeze teritoriul de atacurile ruseşti.

„Este evident că nebunia Kremlinului este în continuare nemăsurată, iar ocupantul va încerca să-şi intensifice atacurile şi acţiunile ofensive”, a declarat şeful statului ucrainean, citând informaţiile primite de şefii serviciilor sale militare şi de informaţii externe despre planurile Moscovei pentru această primăvară şi vară.

Zelenski a indicat că în următoarele săptămâni va organiza reuniuni cu partenerii Kievului pe tema livrărilor suplimentare de sisteme de apărare antiaeriană şi alte tipuri de armament necesar armatei din partea ţărilor care ajută Ucraina.

Rusia profită de superioritatea sa numerică în ceea ce priveşte trupele, cantitatea de muniţie şi sistemele de artilerie pentru a avansa în continuare pe frontul de est. Atât Volodimir Zelenski, cât şi comandantul şef al armatei, Oleksandr Sîrski, au recunoscut că situaţia s-a înrăutăţit pentru Ucraina în aceste teatre de operaţiuni în ultimele zile.

Aceste avertismente din partea Kievului intervin în contextul în care şeful Camerei Reprezentanţilor din SUA, republicanul Mike Johnson, a acceptat în cele din urmă luni, după o perioadă lungă de blocaj, votarea separată a pachetelor de ajutor militar propuse de Casa Albă pentru Ucraina şi Israel.

Acest pas al republicanilor ar putea duce la aprobarea unui pachet de ajutor crucial care va permite Ucrainei să continue să facă faţă războiului declanşat de Rusia.

