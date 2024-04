Rusia a lansat peste 3.000 de bombe și sute de rachete asupra Ucrainei într-o lună. Anunțul lui Zelenski VIDEO

Armata rusă a lansat numai în luna martie asupra Ucrainei peste 3.000 de bombe aeriene ghidate, 600 de drone şi 400 de rachete, a declarat miercuri, 3 aprilie, preşedintele Volodimir Zelenski, citat de Reuters.

Moscova şi-a intensificat în ultimele două săptămâni campania de atacuri aeriene cu mijloace cu rază lungă de acţiune asupra infrastructurii energetice ucrainene, distrugând o parte din sistemul deja slăbit de bombardamentele ruseşti anterioare în timpul celor peste 25 de luni de invazie pe scară largă declanşată de Rusia.

Separat, Rusia şi-a intensificat utilizarea bombelor ghidate lansate din aer în zona frontului în ultimele luni. Acestea sunt lansate de avioane de război din teritoriul controlat de Rusia şi planează spre ţintele lor cu mare viteză.

In March alone, Russian terrorists used over 400 missiles of various types, 600 "Shahed" drones, and over 3,000 guided aerial bombs against Ukraine.

