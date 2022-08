Șeful spionajului militar din Ucraina anunță că a venit ”vremea răzbunării”: ”Soarta războiului se întoarce împotriva rușilor”

Șeful serviciului de informații al armatei ucrainene, generalul Kiril Budanov, a declalat joi, 25 august, că războiul pornit de Vladimir Putin împotriva țării sale este ”într-un moment de cotitură”, potrivit The New Voice of Ukraine.

Potrivit lui Budanov, rușii încep să realizeze că armata lor nu este atât de puternică pe cât credeau - lucru valabil și pentru apărarea lor antiaeriană. În opinia sa, ei încep să accepte că nu vor putea să păstreze terenurile ucrainene ocupate.

”Armata rusă nu este a doua cea mai bună din lume, nici măcar a patra. Soarta războiului se întoarce împotriva lor”, a spus generalul.

În iunie, Budanov a spunea că august va fi o lună crucială a războiului și a sugerat că luptele vor înceta practic până la sfârșitul anului.

”A venit vremea răzbunării”, a mai transmis el joi.

În aceeași zi, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a avut o ”conversație grozavă” cu liderul SUA, Joe Biden, despre ”următorii pași pe calea spre victoria împotriva agresorului.”

Miercuri, de Ziua Independenței Ucrainei, SUA au anunțat cel mai mare pachet de ajutor militar oferit Ucrainei de la începutul războiului cu Rusia.

