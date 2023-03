Momentul când un sistem de rachete Strela al rușilor este spulberat într-un atac al ucrainenilor. ”Săgeata”, ascunsă într-o pădure VIDEO

Rusia continuă să înregistreze pierderi importante în Ucraina.

Potrivit unei înregistări video care a fost postată pe rețelele de socializare de forțele armate ucrainene și distribuită de site-ul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului evoluția armamentului din ambele tabere, armata rusă a pierdut un sistem de apărare cu rachete sol-aer 9K35 Strela-10 (”Săgeata”).

Din imagini reiese că rușii au încercat să ascundă vehiculul într-o pădure sau la liziera unei păduri.

Tactica pare însă ineficientă, în contextul în care dronele comerciale sunt dotate cu camere cu termoviziune care ajuta la o mai bună recunoaștere a câmpului de luptă.

Și în acest caz, ucrainenii au apelat la drone pentru a distruge sistemul de rachete rusesc.

Atacul a avut loc în Herson.

#Ukraine: A Russian Strela-10 short-range air defense system was destroyed by Ukrainian SSO using drone-dropped munitions in #Kherson Oblast. pic.twitter.com/IY30A5hH4i